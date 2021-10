Vztahy s Čínou jsou nejhorší za 40 let, řekl tchajwanský ministr. Varuje před invazí

Čína stupňuje svůj tlak na Tchaj-wan. Od minulého pátku vyslala do jeho vzdušné obranné zóny 150 vojenských letounů a jejich počet se v posledních dnech stupňuje. Tchajwanský ministr obrany Ťiou Kchuo-čcheng vzájemné vojenské vztahy označil za nejhorší za 40 let. Čína podle něj bude schopná invaze do roku 2025.