Všechny ženy z letadla musely na letišti v Kataru do naha. Prohlédli je, jestli nerodily

Letadlo mělo odletět z Kataru do Austrálie první říjnový pátek v půl deváté ráno. Ještě před odletem ale nabralo asi čtyřhodinové zpoždění, jehož důvod vyšel najevo později. Jak v pondělí informoval britský The Guardian, před odletem byl na záchodech objeven novorozenec bez matky.

„Je to něco, s čím jsem se v životě nesetkala. Katarské straně jsme dali jasně najevo, co si o tom myslíme,” uvedla Payneová.

„Mluvily o tom, co se stalo. Popisovaly to jako odporné a nepřijatelné,” uvedl Babeck, který se přes Katar vracel do Austrálie z Německa, kde navštívil nemocného otce.