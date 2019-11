Vsadil se, že sní 50 vajec. To s číslem 42 ukončilo sázku i jeho život

Ve hře byly dva tisíce rupií (zhruba 650 korun) a pochopitelně také čest. Cílem bylo sníst na posezení 50 vajec. Když už se zdálo, že Yada skutečně dokáže, že je pořádný jedlík a zakusoval dvaačtyřicáté vejce, udělalo se mu zle, ztratil vědomí a musel být okamžitě převezen do nemocnice.

I přes zásah lékařů se nepodařilo muži pomoci a o několik hodin později Yada zemřel v důsledku přejedení. Sázku tak nevyhrál a posmrtně by ho mohlo těšit maximálně to, že má skutečně velké šance na výhru Darwinovy ceny za to, že zlepšil lidský genofond tím, že se z něj odstranil skutečně velmi hloupým způsobem.