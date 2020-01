Vědci zkoušejí zničit koronavirus přípravky proti HIV a AIDS

Upozornil však, že příprava prvních klinických testů si vyžádá několik měsíců, a očkovací látka by tedy mohla být k dispozici nejdříve za rok. Podle doktora Petera Hoteze z Baylorovy univerzity v Texasu se vývoji nové vakcíny věnují také vědci v Texasu, New Yorku a v Číně.

Ve snaze zabránit šíření onemocnění požádalo vedení města Šanghaj, kde žije více než 27 milionů obyvatel, aby provozy firem zůstaly uzavřené i poté, co skončí nynější čínské novoroční svátky. V provozu by měly zůstat pouze společnosti zajišťující dodávky elektřiny a vody či výrobu potravin. Do běžného provozu by se měly firmy dostat až po 9. únoru, napsala agentura DPA. Školy a školky v Šanghaji by měly zůstat zavřeny až do 17. února.