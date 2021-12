Epidemiolog z WHO Mike Ryan Foto: Profimedia.cz

Vakcíny by měly na omikron zabírat, tvrdí WHO

Irský epidemiolog Mike Ryan, který má na starosti ve Světové zdravotnické organizaci krizový tým pro pandemii covidu, řekl ve středu, že nic nenasvědčuje tomu, že by se varianta omikron dokázala lépe vyhnout vakcínám než jiné kmeny SARS-CoV-2. Uvedl to den poté, co studie z Jihoafrické republiky zjistila, že vakcína Pfizer/Biontech chrání před nákazou omikronem výrazně méně.