V Nigeru uhořelo dvacet dětí ve škole

Požár vypukl v úterý přibližně v 16 hodin místního času, kdy ve škole probíhala výuka. Do školy chodilo na 800 dětí, oheň zasáhl 25 z celkem 38 tříd.

Místo neštěstí navštívil nový premiér Nigeru Ouhoumoudou Mahamadou a kondoloval rodičům: „Ztratit tolik dětí je skutečně smutné a má soustrast míří k rodinám, jejichž bolest sdílíme, jsou to děti nás všech, takže jsme postiženi my všichni. Uděláme všechno, aby pachatelé, pokud je to zločin, čelili spravedlnosti.“