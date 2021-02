V Nigérii unesli přes tři sta školaček, únosů výrazně přibylo

Více než tři stovky dívek je nezvěstných poté, co velká ozbrojená skupina vtrhla v pátek brzo ráno do školy v obci Jangebe na severozápadě Nigérie ve státu Zamfara, uvedl list The New York Times. Útok v pátek odpoledne potvrdila podle agentury Reuters místní policie s tím, že se pohřešuje 317 dívek. Je to další v řadě útoků na školačky v zemi.