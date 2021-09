V Guineji probíhá převrat

Condé čelil rostoucí kritice od doby, kdy se loni rozhodl pro třetí volební období v nejvyšším úřadu s odůvodněním, že se na něj nevztahuje ústavní omezení ohledně nejvýše dvou mandátů, a to kvůli ústavnímu referendu, které loni na jaře uspořádal. Nakonec byl zvolen, ale tento krok vyvolal násilné pouliční demonstrace, při kterých byly podle opozice zabity desítky lidí. Třiaosmdesátiletý Condé by mohl zůstat u moci až do roku 2030, pokud by znovu vyhrál další volby v roce 2025, připomněla AP.