V Číně poprvé za 60 let klesl počet obyvatel, uvedl list Financial Times

Výsledky sčítání naznačují, že by co do počtu obyvatel mohla Čínskou lidovou republiku předstihnout Indie, která má 1,38 miliardy obyvatel

Už v březnu jeden vládní expert uvedl, že by se měl zvýšit věk odchodu do důchodu, protože stávající pracovní síla není dost velká na to, aby mohli muži odcházet do důchodu v šedesáti letech.