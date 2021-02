V Barmě zemřel při zásahu proti demonstrantům další člověk

Armáda 1. února svrhla vládu vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij a zabránila tomu, aby se sešel parlament zvolený loni v listopadových volbách. Do demonstrací se od té doby zapojují desítky tisíc lidí. Demonstranti nevěří slibům vojenských představitelů, že uspořádají nové volby a předají moc vítězi.

Policie v sobotu střílel do stávkujících dělníků v loděnicích ve druhém největším městě Mandalaj gumovými i ostrými náboji, použila proti nim i slzný plyn. Podle Reuters, která se odvolává na místní záchrannou službu, zemřel muž, kterého střela zasáhla do hlavy. Několik dalších lidí bylo převezeno do nemocnice s vážnými poraněními.