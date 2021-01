Mladík chtěl v Singapuru zaútočit na mešity. Inspiroval ho dva roky starý teror

Singapurský teenager je nejmladším člověkem zadrženým podle zákona o vnitřní bezpečnosti, který umožňuje zadržování bez soudního rozhodnutí o vazbě. Protože je nezletilý, nebylo zveřejněno jeho jméno, stanice BBC ale zjistila nějaké podrobnosti o něm i jeho plánu. Zadržován je už od prosince, úřady zasáhly krátce poté, co v listopadu dostaly udání.

I útok měl připomínat Tarrantův. Adolescent chtěl zaútočit ve dvou mešitách poblíž místa bydliště, mešitách Assyafaah a Yousuf Ishak. K přesunu chtěl použít auto, které by si půjčil. Plánoval, že kvůli tomu sebere kreditní kartu svému otci. Sice nemá řidičský průkaz, ale byl přesvědčen, že by to „mohlo fungovat“, jak uvedlo ministerstvo vnitra.