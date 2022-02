Sydney po útoku žralokem znovu otevřelo pláže

Úřady v australském městě Sydney opět otevřely pláže, které uzavřely po středečním smrtelném útoku žraloka. Podle agentury Reuters to bylo poprvé za posledních zhruba 60 let, co tato paryba ve vodách u Sydney zabila člověka. Obětí je podle médií pětatřicetiletý britský instruktor potápění Simon Nellist, policie ho zatím neidentifikovala.