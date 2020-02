Statistiky po čínsku: Mezi nakažené nepočítají ty, kterým není zle

Otázkou zůstává, kolik infikovaných nebylo v posledních dnech do této statistiky započítáno. Podle agentury DPA totiž v novém nařízení Čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí stojí, že „pouze když se u dané osoby objevují symptomy nemoci, je tato osoba započítána mezi infikované”.

Epidemie nového koronaviru, patřícího do stejného kmene jako původce onemocnění SARS, propukla v prosinci minulého roku v čínském městě Wu-chan. Od té doby se rozšířila do celé země a pronikla i do dalších částí světa včetně evropských zemí.