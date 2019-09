Správkyně Hongkongu oznámila stažení návrhu sporného zákona

Během některých demonstrací vyšly do ulic statisíce lidí. Kritici předlohy se obávali, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a podezřelí by mohli v Číně čelit nespravedlivým protestům. Mnozí poukazovali na to, že by se Čína tvrdě vypořádala s aktivisty.