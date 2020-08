Sobečtí covidioti. Britku rozčílili pasažéři letu z Řecka, po němž musela do karantény

Největší charterová společnost světa TUI vyšetřuje okolnosti letu z řeckého ostrova Zakynthos do Cardiffu ve Walesu. Na palubě bylo sedm nakažených. Podle svědkyně si cestující sundávali roušky a palubní personál nebyl schopen zasáhnout. Na dvě stě lidí, kteří se vraceli do Británie, pak muselo do karantény. Německá cestovka TUI už zahájila interní vyšetřování události.