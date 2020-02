Smrt lékaře z Wu-chanu vyvolala v Číně vlnu rozhořčení, cenzura má napilno

Lékař Li Wen-liang pracoval v jedné z nemocnic ve městě Wu-chan, ze kterého se nový typ koronaviru začal koncem loňského roku šířit. V prosinci poslal v uzavřené diskusní skupině zprávu svým kolegům. Upozorňoval je, že v jeho nemocnici bylo umístěno do karantény sedm lidí nakažených neznámým koronavirem, který se podobá viru způsobující nemoc SARS.

Server BBC News konstatoval, že si lze jen stěží vzpomenout na nějakou událost z posledních let, která by v Číně vyvolala takový zármutek, vztek a pocit nedůvěry k vládě. Dva nejpopulárnější hashtagy na síti Weibo ze čtvrtečního večera „Wuchanské úřady dluží doktoru Li Wen-liangovi omluvu“ a „Chceme svobodu projevu“ se ale rychle staly terčem cenzury.

BBC napsala, že byly smazány statisíce komentářů a zbyla jich jen hrstka. „Toto není smrt udavače, to je smrt hrdiny,“ zněl jeden z nich.

Další diskutéři začali své reakce zveřejňovat pod méně nápadnými klíčovými slovy. „Nezapomeňte na to, jak se teď cítíte. Nezapomeňte tenhle pocit hněvu. Nesmíme dovolit, aby se něco podobného stalo znovu,“ napsal další z přispěvatelů. „Jestli vás rozčiluje to, co vidíte, povstaňte. Mladí lidé, síla změny je ve vašich rukou,“ nabádal bojovně jiný.