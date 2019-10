Skrytá hrozba války Izrael - Hizballáh

Ty podnítila ozbrojená konfrontace Izraelců s Hizballáhem na přelomu srpna a září, jež se ve více ohledech zásadně vymykala zaběhlé rutině uplynulých let, kdy izraelská armáda periodicky letecky útočila na pozice šíitského hnutí a s ním spojených palestinských skupin na území Sýrie .

Zapojením tisíců svých bojovníků do války v Sýrii po roce 2011 na straně režimu Bašára Asada sice Hizballáh většinu nabytého morálního kreditu u arabských sunnitů ztratil, na druhé straně ovšem značným způsobem rozšířil svůj arzenál, získal cenné bojové zkušenosti a navázal četné kontakty se zahraničními šíitskými skupinami.

Přes počáteční kontroverze kolem svého syrského angažmá navíc Hizballáh vyšel nakonec posílen i na domácí scéně. Hnutí, jež v Libanonu vzniklo na počátku osmdesátých let coby íránský agent v probíhající občanské válce, se postupně přetavilo v komplikovanou strukturu kombinující vojenský, politický i sociální rozměr. Ve vnímání většiny Libanonců se Hizballáh stal legitimní součástí tamního „národního rámce“.

Navzdory posledním událostem i vyhrocené rétorice před nedávnými izraelskými volbami si však žádný z potenciálních kandidátů na premiéra židovského státu nepřeje konflikt většího rozměru, jenž by obnášel nasazení pěchoty na libanonském území.

Trauma z roku 2006 stále přetrvává a škody, které by rakety Hizballáhu především na severu země způsobily, by dnes byly nepochybně rozsáhlejší než před třinácti lety. Konflikt si na druhé straně nepřeje ani Hizballáh a Libanonci obecně s vědomím zcela jasné převahy izraelské armády.

Skutečnost, že si v současnosti další velký konflikt nikdo z relevantních hráčů nepřeje, by ovšem neměla vést k mylnému závěru, že takový konflikt nehrozí. Eskalace podobné té aktuální s sebou – přinejmenším na Blízkém východě – nesou riziko, že přerostou do bodu, kdy nebude cesty zpět. Smrt pěti izraelských vojáků, jež na počátku září hrozila při střelbě Hizballáhu na armádní vozidlo, a nevyhnutelně tvrdá izraelská reakce by nápadně připomínaly počátek posledního konfliktu.