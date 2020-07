Severní Korea už nestojí o jednání s USA, Washington je použil jen pro řešení vlastních problémů

Jihokorejský prezident Mun Če-in řekl, že bude naléhat na to, aby se takováto schůzka uskutečnila ještě před listopadovými prezidentskými volbami v USA. I bývalý Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton řekl, že by se s ním měl sejít, pokud se domnívá, že by mu to zvýšilo šance na znovuzvolení. Podle něj by se taková schůzka měla uskutečněni krátce před listopadovými volbami někdy v říjnu.