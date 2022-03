Severní Korea odpálila balistickou raketu

Jihokorejský hlavní štáb uvedl, že zachytil odpal rakety z oblasti Sunan nedaleko Pchjongjangu. Střela uletěla asi 270 km a dosáhla výšky 560 km, než spadla do Východního (Japonského) moře. Pokud by střela nebyla odpálena do výšky, ale pod 45stupňovým úhlem, mela by dolet 1000 až 1200 km, šlo by tedy o balistickou raketu středního doletu.