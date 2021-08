Šest zemí EU chce pokračovat v deportacích Afghánců navzdory bojům

„Zastavení návratů vysílá špatný signál a pravděpodobně motivuje další afghánské občany, aby opustili svůj domov a vydali se do EU. (...) Žádáme proto vás a vaše týmy v komisi, abyste intenzivněji jednali s afghánskou vládou o tom, jak by mohly a budou probíhat návraty do Afghánistánu v nadcházejících měsících,” píše se v dopise, který byl zveřejněn na twitterovém účtu belgického novináře časopisu Knack. Podepsali ho ministři pro migraci nebo jiní představitelé Německa, Rakouska, Dánska, Belgie, Nizozemska a Řecka.

Politici v dopise uvádějí, že Afghánistán je již několik let zemí, odkud do EU přicházejí největší počty žadatelů o azyl. Od roku 2015 přišlo do zemí EU přibližně 570 000 žadatelů o azyl, uvádí dokument; tento trend nyní pokračuje a současné boje ho jen posílí. EU by proto podle podepsaných ministrů, kteří zodpovídají za migraci ve svých zemích, měla pokračovat v dobrovolných i nedobrovolných návratech lidí do Afghánistánu.