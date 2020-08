Rasista Tarrant chtěl v Christchurchi mešity i vypálit

Před soud Tarranta ve vězeňském mundúru se spoutanýma rukama přivedla čtveřice policistů. Usedl do speciální kóje. Proces provázejí mimořádná bezpečnostní opatření, před soudní budovou jsou betonové bloky, vstup chrání ozbrojení policisté a na střeše jsou snipeři.

Rasista Tarrant, který své vražedné řádění přenášel přes svůj facebookový profil, se už v březnu přiznal k 51 vraždám, 40 pokusům o vraždu a terorismu. Přiznání zabránilo tomu, aby se proces vlekl několik měsíců. Aktuální stání má trvat čtyři dny. Může se stát prvním člověkem odsouzeným na Novém Zélandu na doživotí bez možnosti předčasného propuštění. Hájí se sám poté, co odmítl advokáty.

V pondělí žalobce přečetl úřední verzi událostí, jak Tarrant poté, co se v roce 2017 přestěhoval z Austrálie na Nový Zéland, plánoval útoky, nakupoval si palné zbraně, tisíce nábojů a protistřepinové vesty. Prozkoumal řadu mešit v zemi, studoval jejich plány a dva měsíce před útokem vyrazil z Dunedinu, kde žil, co Christchurche. Tam nad mešitu Al-Noor vyslal dron, aby zjistil rozložení vchodů a východů. Zjistil si také doby konání modliteb a dny, které jsou pro muslimy důležité, takže chodí do mešit ve větším počtu.