Protesty v Hongkongu pokračují s maskami, policie nasadila slzný plyn

Lidem, kteří zákaz poruší, hrozí až 12 měsíců ve vězení. Hongkongské soudy odmítly druhou žádost o vydání předběžného opatření, jež by platnost zákazu zastavilo. Stížností 24 místních zákonodárců proti správkyni zvláštního administrativního regionu Carrie Lamové se ale budou tento měsíc dále zabývat.

Lamová k vyhlášení zákazu využila zákon o stavu nouze pocházející z britských koloniálních časů, který nebyl uplatněn více než 50 let. Šéfka místní vlády v sobotu svůj postup hájila jakožto potřebný krok při vlně „bezprecedentního násilí”. Nevyloučila další krizová opatření, pakliže budou nepokoje pokračovat.

Spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny. Stažení tohoto návrhu ale protivládní hnutí nezastavilo, neboť to mezitím přerostlo v projev obecnější nespokojenosti s místními poměry.