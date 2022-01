Před boji utekly v Barmě desetitisíce Karenů

Uprchnout musela podle listu The Guardian i Nan se svou rodinou. Minulý týden boje zostřily, armáda nasadila i vzdušné síly a oblast okolo Loikaw ostřeluje z děl. Jeden z dělostřeleckých granátů dopadl poblíž plotu u jejího domu a vyděsil děti její sestřenice, které se běžely schovat pod postel. „Byl tak hlasitý,“ řekla o výbuchu, „moje babička byla v šoku a polil ji pot, museli jsme jí dát léky, aby se uklidnila,“ dodala pro list.

Protože další domy v sousedství byly zasaženy, došlo jí že musí odejít z místa, kde měla záhony a chovala prasata. Nan odešla s babičkou, rodiči a sestřenicemi i jejich dětmi 7. ledna, den poté, co boje zesílily. Utekli do sousedního Šanského státu. Cesta, která normálně trvá tři a půl hodiny, zabrala rodině tři dny. Dvakrát je zastavili na kontrolních stanovištích. Jednou si museli kvůli bojům najít cestou úkryt. Cestu nepřežila její babička, které měla problémy se srdcem. Nan je přesvědčena, že to bylo následkem šoku a z ostřelování. Když ji chtěli pohřbít v nedalekém městě, donutilo je rostoucí násilí hned odejít spolu s místními obyvateli.