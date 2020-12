Požár v turecké nemocnici zabil devět pacientů s covidem-19

Podle dřívějších informací agentury Anadolu bylo pacientům od 56 do 85 let, sedm jich zemřelo na místě, jeden během převozu do jiné nemocnice. U deváté oběti to není jasné. Zdravotnické zařízení dále uvedlo, že ostatní pacienty z jednotky intenzivní péče zdravotníci převezli a nyní se léčí v jiných nemocnicích.