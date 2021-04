Posádce indonéské ponorky zbývá kyslík na 24 hodin

„Nařídil jsem veliteli armády a náčelníkovi štábu námořnictva, pátrací a záchranné službě i dalším organizacím, aby nasadili maximální úsilí a použili všechny síly pro nalezení a záchranu posádky ponorky,“ řekl Widodo, „prioritou je bezpečí 53 členů posádky”.

Náčelník štábu námořnictva Yudo Margobno sdělil, že pátrání napomáhá lepší počasí, ale vzduch vydrží posádce jen do soboty. „Doufejme, že jim vydrží kyslík do doby, než se najdou,” řekl. Na tiskové konferenci v Bali dodal, že ponorka z roku 1977 byla v dobrém stavu a byla schválena k provozu.

Ponorka zmizela ve středu ráno poté, co se potopila při manévrech. Na místě jejího ponoření se našla olejová skvrna a byla tam cítit nafta. Zatím ale není jasné, zda skvrna paliva souvisela se zmizením ponorky.

Indonéské námořnictvo ve čtvrtek oznámilo, že jeho pátrací lodě našly v hloubce padesát až sto metrů neidentifikovaný vysoce magnetický objekt. Doufá, že jde o zmizelou ponorku, ale není to zatím jasné. Ověřit by to měla loď vybavená sonarem, která je na cestě.

Ponorka velkou hloubku nemusí vydržet

Původně se přitom uvádělo, že Nangalla možná skončila na dně hlubokém 700 metrů, což je větší hloubka, než pro kterou je podmořský člun postaven. Představitel korejské loděnice Deawoo, kde se ponorka v letech 2009 až 2012 modernizovala, varoval, že by se plášť mohl zbortit, pokud by se ponořila do větší hloubky, než je 200 metrů.