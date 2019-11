Policista v Hongkongu srážel demonstranty jako kuželky

Ze záběrů je patrné, jak uniformovaný policista na služební motorce najel do nejméně tří lidí. Sledovali ho přitom čtyři pěší kolegové. Informace přichází jen několik hodin poté, co vyšlo najevo, že hongkongská policie v pondělí dopoledne střílela do demonstrantů ostrými náboji. Postřelila 21letého protestujícího ve východní části ostrova. Skončil v nemocnici v kritickém stavu.