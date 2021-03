Policie v Barmě střílela do demonstrantů. Tři jsou vážně zranění

Tři vážně zranění byli převezeni do nemocnice. Postřeleni byli ostrými náboji, uvedl pro agenturu AFP jeden z místních záchranářů.

Policistům a vojákům se postavili především mladší demonstranti, kteří protestovali proti vojenskému puči. Armáda se na začátku února chopila moci poté, co civilní vůdkyně země Do Aun Su Ťij a její Národní liga pro demokracii (NLD) jasně opanovaly podzimní volby.

„Bez ohledu na to, jak tvrdě proti nám půjdou, budeme bojovat. Najdeme způsob, jak se dostat zpět do ulic,“ řekl jeden z demonstrantů zpravodajskému webu Frontier Myanmar. „Je to jediný způsob, jak dát najevo, že lidé už nechtějí diktaturu,“ dodal.