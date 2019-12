Plavby na zaoceánských lodích jsou eldoradem pro vrahy, lidé na nich záhadně mizí

„Některé případy, kdy lidé spadnou přes palubu, jsou klasifikovány jako sebevraždy, jindy to jsou nehody, kdy velkou roli hraje alkohol. Ovšem každý třetí případ má kriminální pozadí,“ uvedl Klein.

Zaoceánská loď je malé město na vodě. Na plavidle se nacházejí tisíce pasažérů, stovky členů posádek, ale není tam žádná policie. „Jsou ideálním místem pro zločin, protože ho na místě nemůže nikdo vyšetřovat. Lodní společnosti angažují soukromé bezpečnostní služby, které samy klasifikují některé zločiny, například ze znásilnění na zneužití, z vraždy na sebevraždu,“ říká Ross.

Jeho názor podporuje právník Alexander Stevens (38). Ten dokonce tvrdí, že zaoceánské lodi jsou „eldorádem pro spáchání vraždy“. „Mrtvoly se lze dobře zbavit tím, že se hodí přes palubu a o zbytek se postará lodní vrtule, vlny a mořští živočichové. Když nejsou k dispozici svědci a žádný videozáznam, neexistují důkazy,“ dodal Stevens.

Volné pole působnosti

S kamerami na palubě zaoceánských lodí je problém. Kvůli ochraně soukromí nejsou na mnoha místech instalovány. Ochranka má velmi omezené pravomoci, maximálně může zkontrolovat totožnost.

„Zločinci tak mají volné pole působnosti. Na velkých lodích se toho děje mnohem víc, než si myslíte,“ tvrdí Stevens. Jsou to zejména krádeže, loupeže, sexuální trestné činy. „Ale lodní společnosti mají samozřejmě velký zájem, aby se to ututlalo a nedostalo se nic z toho na veřejnost, aby se nezničila představa luxusních plaveb po snových destinacích,“ uzavřel právník.

Policie má podle Stevense svázané ruce. „Pouze Američané mají právo vysílat své vyšetřovatele na lodě, a to jen v případě, že zemře občan USA. Jinak má policie smůlu. Lodě navíc často plují pod vlajkou jiného státu,“ řekl. Když se konečně policie dostane na loď, stopy jsou dávno zničené.

Oba experti předkládají hned několik případů, kdy lidé z lodi beze stopy zmizeli a s největší pravděpodobností byli zavražděni.

Nacpaná do kufru

V únoru 2017 nastoupila na MSC Magnifica osmatřicetiletá Sing Lej Li s manželem Danielem B. z braniborského města Eberswalde. Manželé se dvěma chlapci (tehdy jim bylo čtyři a šest let) se měli na lodi plavit jedenáct dnů. Žena beze stopy zmizela. Plavba končila v Civitavecchia, asi 80 kilometrů od Říma, kde italské úřady zadržely jejího manžela. Byly přesvědčeny, že muž ženu v hádce zabil, nacpal její tělo do kufru a hodil ho přes palubu lodi. Svědci totiž vypověděli, že manžel se choval vůči ženě hrubě a několikrát zažili jejich hádky. Jeden svědek vypověděl, že muž po ženě hodil botu.

Jeden ze synů řekl, že maminku viděl naposledy, když rodiče odcházeli z kajuty. Když se otec vrátil, byl sám a žádal děti, aby zase usnuly. Policii tvrdil, že se žena nevrátila z výletu na pobřeží a odjela do ve své vlasti. Z údajů o odhlášení ale vyplývá, že žena loď nikdy neopustila. Daniel B. byl ovšem opět propuštěn, policie proti němu neměla žádné důkazy.

Kajuta plná krve

Dalším podezřelým úmrtím je případ třiapadesátiletého Mathiase z Berlína, který osm let pracoval na zaoceánské lodi AIDA jako skladník. Loni 22. února měl skočit v Malajsii přes palubu lodi. Jeho mrtvola se nikdy nenašla.

Společnost oznámila, že to byla sebevražda. Jeho manželka tvrdí, že případ není jasný a o sebevraždu rozhodně nešlo. „Jeho kabina byla plná krve, nenechal žádný dopis na rozloučenou a krátce před svým zmizením měl ostrou hádku na palubě,“ uvedla.

Brýle, kabelka a boty u zábradlí

V říjnu 2007 zmizela čtyřicetiletá Irmi. Plavbu na zaoceánské lodi po Středomoří zarezervoval její manžel, měla pomoci restartovat jejich manželství. V noci na 30. října se našly u zábradlí její kabelka, boty a brýle. Podnikatelka beze stopy zmizela.

„Vypadalo to, že se dovolená vydařila. Posílala fotografie a vypadalo to, že jde vše podle plánu. Ale poslední noc skočila přes palubu. Byla to nehoda, sebevražda, hádka s tragickým koncem, nebo chladnokrevná vražda? Všechny otázky zůstávají nezodpovězené. Námořní společnost Costa Cruises rodině všemi možnými prostředky bránila ve vyšetřování. Po několika týdnech bylo vyšetřování zastaveno.

Předávkování extází

V září 2002 nastoupila na loď Pacific Sky Australanka Dianne Brimble (42) se svou dcerou, sestrou a neteří. Hned druhý den bylo její tělo objeveno v kajutě čtyř mužů. Lodní společnost tvrdila, že šlo o infarkt. Po dvou dnech dovolila lodní společnost vstoupit vyšetřovatelům na palubu.

Stalo se tak v Nové Kaledonii. Kabina už byla vyčištěna a chyběly některé věci. Pitva ale zjistila, že Dianne zemřela na předávkování tekutou extází. Nakonec se čtyři muži přiznali, že Dianně podali větší množství drogy.

Oslava se zvrtla

Tragicky skončila oslava narozenin Ashley Barnettové v říjnu 2005. Na lodi Carnival spolu s přítelem a dalšími dvěma páry slavila 25. narozeniny. Večer a část noci strávili v kasinu. Kolem 02:30 šla Ashley se svým přítelem do kabiny, kde vzápětí propukla ostrá hádka. Přítel se poté vrátil do kasina a Ashley šla do postele. Další den ráno křičel na chodbě před kajutou její přítel, že mladá žena nedýchá.

Později vyšlo najevo, že Ashley zemřela jen několik minut po hádce, očividně omámená metadonem. Její přítel popírá, že by s tím měl co do činění.

Zmizel na líbánkách

Byla to pohádková svatba a po ní měly následovat snové líbánky. V červenci 2005 dorazili na palubu Brillance of the Seas George Allen Smith (26) se svou ženou Jennifer, aby se plavili po Egejském moři. Po jednom divokém večírku se Jennifer chtěla dostat zpět do kajuty, ale byla tak opilá, že nemohla najít cestu a usnula v jedné z chodeb pod palubou.

Když chtěl jít George později do postele, měl v sobě tolik alkoholu, že ho museli čtyři mladí muži, kteří s ním popíjeli, podpírat. Co se stalo potom, není jasné. Další den dopoledne pasažéři spatřili u kabiny Smithových krev, kterou ale vzápětí personál lodě uklidil. George Allen zmizel. Tři muži, Američani ruského původu, kteří mu pomáhali do kajuty, o pár dnů později z lodi zmizeli. Údajně proto, že měli znásilnit mladou cestující. Lodní společnost zaplatila mladé vdově odškodné milion dolarů. Vysvětlení ale nedostala a mrtvola jejího muže se nikdy nenašla.

Oslavil babiččiny narozeniny