Pětiletého chlapce na australské pláži brutálně znásilnili nezletilí Aboridžinci

Teprve pětiletého chlapce na pláži v australském Queenslandu brutálně znásilnila skupina nezletilých výrostků z komunity původních obyvatel Aboridžinců. Stav hocha byl natolik vážný, že musel být letecky transportován do 800 kilometrů vzdálené nemocnice. Pachatelé, jimž ještě nebylo 15 let, byli pozatýkáni. Informoval o tom server The Australian.