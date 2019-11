Paříž, Boston, Káhira. Nejslavnější krádeže uměleckých děl

Ačkoliv se to zdá nemožné, z pařížského Louvru se podařilo jednomu zloději ukrást zřejmě nejslavnější obraz světa – Monu Lisu od Leonarda da Vinciho. Neuvěřitelná krádež se odehrála 1. srpna 1911. V ten den bylo muzeum pro veřejnost uzavřené.

Nenápadný muž v montérkách se zamíchal mezi řemeslníky a zamířil do prvního patra, kde byl objekt jeho zájmu. Plátno bleskově vyňal z rámu, schoval ho pod oblečení a opustil muzeum. Obraz se našel po více než dvou letech. Pachatelem krádeže byl italský malíř Vincenzo Perugia. Když ho nabídl k prodeji jednomu obchodníkovi s uměním, ten vše ohlásil policii. Plátno se vrátilo do Louvru v lednu 1914 a Perugia byl za krádež odsouzen na pouhých sedm měsíců vězení.

O dva roky později se v bývalé NDR odehrála další rozsáhlá krádež uměleckých děl. 14. prosince 1979 z durynského zámku Friedensstein zmizelo pět olejomaleb. Jedním z ukradených obrazů bylo dílo Jana Brueghela st. Škoda byla astronomická, v dnešních přepočtech se vyšplhala na 50 milionů eur. Zloději se tehdy dostali do třetího patra, když vylezli po dešťovém svodu a do sálu se dostali nezajištěným oknem. Krádež není ani po více než 40 letech objasněna.

Jako z hollywoodského thrilleru vypadalo vykradení muzea Muzea Isabelly Gardnerové v americkém Bostonu v březnu roku 1990. Zloději se převlékli za policisty a pod záminkou kontroly dveří se dostali do muzea. Ochranku svázali a do úst jí nacpali roubík. Ukradli celkem 13 uměleckých děl, mezi nimiž bylo 11 obrazů od Rembrandta van Rijna, Jana Vermeera či Édouarda Maneta a také například váza v hodnotě 300 milionů dolarů. Přestože muzeum slíbilo odměnu 10 milionů dolarů, dosud je tento případ neobjasněný.

V Amsterdamu v prosinci roku 2002 zmizely z muzea Van Gogha dvě malby. Pachatel byl zanedlouho dopaden, ovšem obrazy se do muzea vrátily až o 14 let později, když byly objeveny během protidrogové razie v jednom z domů v Neapoli, který patřil členovi mafie.

22. srpna 2004 ukradli ozbrojení lupiči z muzea v Oslu dvě mistrovská díla norského malíře Edvarda Muncha. Jednalo se o jednu z verzí slavného obrazu Křik a o obraz Madonna. Hodnota obou zmíněných obrazů byla pro pojišťovnu vyčíslena na částku 80 milionů eur (přes dvě miliardy Kč). V srpnu 2006 policie oba obrazy nalezla a posléze byly do muzea vráceny. Tři pachatelé byli odsouzeni k trestům od šesti do deseti let vězení.