Olympiáda nakonec bude s diváky. Ale jen místními

Jak napsal list The Japan Times, organizátoři nyní budou do 23. července, na kdy je stanoven zahajovací ceremoniál, muset rozhodnout, kterým z těch, kdo si už zakoupili vstupenky, bude umožněn vstup na hry a kterým budou naopak vráceny peníze.

Sportovci se tak zřejmě nemusejí obávat prázdných stadionů, které při vyšších počtech nově nakažených v Japonsku hrozily. Povolení fanoušků je ale zatím jen podmínečné. Pokud by se do 12. července epidemická situace znovu zhoršila a vynutila si obnovení nouzového stavu, mohli by pořadatelé vstup veřejnosti na stadiony zakázat. „Pokud bude vyhlášen stav nouze, je to jedna z možností. Nezaváháme vyloučit diváky, abychom zaručili bezpečnost (obyvatel),“ potvrdil v pondělí japonský premiér Jošihide Suga.