Od pondělí se zjednoduší návrat z některých zemí

Z Francie, Španělska (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Nizozemska a Monaka bude od pondělí pro neočkované výrazně jednodušší návrat do České republiky, uvedlo v pátek ministerstvo zdravotnictví. Na mapě cestovatele se uvedené země přesunou do oranžové kategorie, oblasti se středním rizikem nákazy koronavirem. Naopak pohorší si Litva, která je zařazena do tmavě červené zóny, což znamená země s vysokým rizikem nákazy.