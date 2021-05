Očkování zrodilo devět nových miliardářů

Globální zrušení patentové ochrany očkovacích látek proti koronaviru by podle mnohých urychlilo výrobu vakcín, což by pomohlo posílit jejich dodávky do chudých zemí.

Klíčové farmaceutické firmy se však staví důrazně proti. Namítají, že by se vytvořil precedens, který by mohl v budoucnu ohrozit inovace, a trvají na tom, že by to výrobu vakcín stejně nezrychlilo.