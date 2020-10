Novozélanďané si odhlasovali eutanazii

Podle The New Zealand Herald by první pacienti mohli využít eutanazie zhruba za rok. Nárok na ni mají mít podle plánu pouze lidé, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a pravděpodobně jim nezbývá více než šest měsíců života. Mělo by se jednat o pacienty, kteří prožívají „nesnesitelné utrpení”, jemuž nelze žádnými prostředky ulevit. Nevyléčitelně nemocní by si smrtící látku mohli aplikovat sami, nebo by jim ji mohl podat lékař či zdravotní sestra.