Nové nebezpečí z KLDR: Proti hypersonické hlavici jsou protiraketové deštníky bezbranné

Když Severní Korea v úterý informovala, že otestovala hypersonickou střelu, analytici začali okamžitě zkoumat jediný zveřejněný záběr rakety Hwasong-8. Pokud by totiž opravdu šlo o hypersonickou střelu, zcela by to změnilo poměr sil. Stávající protiraketové deštníky v Jižní Koreji a v Japonsku by proti ní byly neúčinné, protože jsou zaměřené na balistické rakety.