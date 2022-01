Neznámý člověk přeběhl z Jižní Koreje do KLDR

Neznámý člověk překročil přísně střeženou hranici z Jižní Koreje do Severní Koreje (KLDR). Oznámila to v neděli jihokorejská armáda, která uvedla, že do KLDR vyslala žádost o zajištění bezpečnosti pro tuto osobu. Pchjongjang podle ní zatím nereagoval.