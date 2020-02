Nemocných přibývá. Narychlo postavené čínské nemocnice však zejí prázdnotou

Podle Guardianu to svědčí o tom, že je čínský byrokratický aparát příliš těžkopádný, funkcionáři dbají především na image a zdraví občanů pro ně není na prvním místě. Důvod, proč nejsou lůžka obsazená, Guardian výslovně nezmiňuje. Naznačuje nicméně, že jde o organizační selhání technokratů.

Epidemie nového koronaviru, patřícího do stejného kmene jako původce onemocnění SARS, propukla v prosinci minulého roku v čínském městě Wu-chan. Od té doby se rozšířila do celé země a pronikla i do dalších částí světa včetně evropských zemí. Nemocných je už přes 50 tisíc, obětí přibližně 1500.