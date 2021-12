NATO kvůli dění kolem Ukrajiny zvýšilo připravenost sil rychlé reakce

Zvýšení připravenosti znamená, že například takzvané síly velmi rychlé pohotovosti (VJTF), které jsou součástí NRF a jsou známy také jako takzvané "hrotové oddíly", musejí být připraveny k nasazení v krizové oblasti do pěti dní, a nikoli do sedmi, jak tomu bylo doposud. Do této doby musí být vojáci a jejich technika připraveni k přepravě letadly a vrtulníky. Nejde o příjezd do krizové oblasti, podotkl Die Welt.