Na ruskou jadernou ponorku vyšplhala medvědice s mládětem. Odstřelili je

Na zmíněném videu je vidět, jak všetečné šelmy připlavaly k ponorce, vyšplhaly na její palubu a posadily se. Po výstřelu se tělo jedné z nich - patrně mláděte - svalilo do moře. „Takhle na Kamčatce lovíme medvědy,“ okomentoval kdosi záběry na videu. Na vysvětlenou dodal, že kdyby nebyli zastřeleni, vrátili by se do vesnice a mohli by zaútočit na lidi.