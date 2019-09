Monstrózní hurikán Dorian pustoší Bahamy, pět mrtvých

Problém je, že se na mnoho míst záchranáři kvůli vichru nedostanou. „Zachovejte klid. Nahlašte své souřadnice a jakmile to jen trochu půjde, vyrazíme za vámi. Teď se k vám jednoduše nemůžeme dostat,“ uvedl policejní náčelník Samuel Butler.

Zatím se podařilo záchranářům dostat do nemocnice v metropoli Nassau 21 zraněných. Stav pěti z nich je velmi vážný.

Dorian udeřil na Bahamy a byl zařazen do nejvyšší tedy páté kategorie hurikánů. Nárazy větru dosahovaly rychlosti až 300 kilometrů v hodině. Živel rval střechy domů, lámal elektrické sloupy jako sirky, ničil auta, jako by to byly hračky. Hurikán doprovází silné lijáky, ty způsobily rozsáhlé záplavy.