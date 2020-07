Malajsijský expremiér dostal za vytunelování státního fondu 12 let

Podle soudce je výše trestu „přiměřená a odpovídající”. V potaz přitom vzal, že Razak se činu dopustil jako předseda vlády i to, že expremiérův trest pomůže odradit od podobných činů další funkcionáře.

Soud před vydáním rozsudku shledal Razaka vinným ve všech sedmi bodech obžaloby. Premiérův právní zástupce však argumentoval ve prospěch nižšího trestu. Obhajoba trvá na tom, že jí uškodilo rozhodnutí soudce neposunout vydání rozsudku na příští týden. Prokuratura naopak požadovala takový trest, který by nejvyšším státním úředníkům připomněl, že „všichni podléhají zákonům”.

Podle odborníků by rozsudek mohl posílit důvěryhodnost současného premiéra Muhyiddina Yassina, který skončil jako Razakův zástupce v roce 2016 poté, co se kriticky vyjádřil ohledně způsobu, jakým tehdejší premiér řešil korupční skandál týkající se 1MDB. Yassinova vláda však nyní závisí na podpoře Razakovy strany, která je největší formací současné vládnoucí nacionalistické aliance. Ta se chopila moci v březnu poté, co Yassinova strana svrhla dosavadní reformistickou vládu.