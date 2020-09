Letecké záběry: Obří tanker plný ropy u Srí Lanky se znovu ocitl v plamenech

Podle kapitána New Diamondu Indiky da Silvy jsou plameny dostatečně daleko od nákladu paliva a surové ropy, kterou tanker převáží. Agentura Reuters uvedla, že ačkoli se plameny ještě nepodařilo uhasit, hasičům už se je podařilo dostat pod kontrolu.

Srílanské úřady se bojí úniku pohonných hmot a ropy, protože by to mělo tragické následky. Loď je od pobřeží vzdálena jen 60 kilometrů a Srí Lanka by takovou ekologickou katastrofu nezvládla.