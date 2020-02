Koronavirus je i v moči a může zasáhnout orgány

Čínští vědci zjistili, že koronavirus se objevuje i v moči pacientů, což mimo jiné znamená, že se dostává do kanalizace a bez adekvátního nakládání se splašky se může dále šířit. Jak v sobotu uvedl čínský list The Global Times, virus putuje krví do orgánů, přičemž některé může poškodit.