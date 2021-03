Knížka pro děti rozzuřila Čínu. Došlápla si na německé nakladatelství

Knížka s ilustracemi Dorothey Tustové má „vysvětlit rozsáhlé změny v každodenním životě během pandemie a hygienická opatření, která mohou děti a dospělí použít k ochraně před infekcí. Bylo důležité co nejrychleji nabídnout knihu, která na základě faktů popisuje dětem tyto události vhodným způsobem a dává tipy na chování v každodenním životě,“ uvedlo nakladatelství.

Trnem v oku se Číňanům ale stala věta: „Virus přišel z Číny a rozšířil se do celého světa.“ Čínský konzulát v Hamburku hrozil nakladatelství trestním oznámením a požadoval stažení knihy v kombinaci s veřejnou omluvou. Nakladatelství všechny požadavky splnilo, píše Deutsche Welle.

Virus pochází z chovů na jihu Číny, myslí si expert WHO

Kniha byla stažena a nové vydání už inkriminovanou větu neobsahuje: „Nebudeme používat tuto formulaci, jejíž význam se ukázal být mnohem otevřenější, než jsme zamýšleli.“ Nakonec se nakladatel „obrátil na své čtenáře a omluvil se pro případ, že by se jich tato formulace dotkla“.

Proč světová velmoc Čína zasahuje do vydání dětské knihy, která se dostala na trh v relativně malém nákladu několika tisíc výtisků? Jak je možné, že velké nakladatelství ustupuje tlaku Pekingu, ptá se server Deutsche Welle. Carlsen-Verlag otázky ohledně detailů kauzy odmítá zodpovídat. Mlčením se obrnil i hamburský Bernhard Nocht institut, který nakladatelství s vydáním dětské knihy radil.

Téma je politicky delikátní, potvrzuje novinář čínského původu Ši Ming. „Na počátku sama Čína uvedla, že tato choroba vypukla v Číně. Nazvala ji ‚wuchanský zápal plic‘. Nyní chce tohle všechno vygumovat. Peking se obával požadavků na odškodnění,“ uvedl Ši Ming. Ztráta image také nezapadá do čínské geopolitické strategie.

Případ německého nakladatelství nepřekvapil Ralpha Webera. „Čína se už delší dobu snaží ovlivňovat kulturní život v Evropě, my jsme si toho ale dlouho nevšimli,“ citoval jej server Deutsche Welle. Velmi aktivní jsou podle jeho slov konzuláty nebo velvyslanectví. „Dělá se hodně pro to, abychom dnes hovořili mnohem méně o Tibetu, Tchien-an-men nebo Tchaj-wanu,“ řekl.

Čína se podle jeho slov „snaží kontrolovat, jak myslíme a mluvíme o Číně“, s tím, že by se o této zemi měly vyprávět jen „dobré příběhy“. „Ukázat, jak efektivně Čína bojovala proti pandemii, je dobrým příkladem,“ říká Weber.

Velké nakladatelství se podle něj mohlo bránit. „Otázkou však je, jaké by to pro něj mělo důsledky.“ Zasvěcenci tuší, že čínská komunita loajální k režimu by mohla nakladateli zkomplikovat život například špatnými recenzemi na portálech prodeje knih.