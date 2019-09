KLDR vypálila další dvě rakety

Severní Korea vypálila v úterý ráno další dvě rakety krátkého doletu, které dopadly do Východního moře. Oznámila to agentura Jonhap s odvoláním na jihokorejský spojený štáb. Rakety byly vypáleny jen několik hodin poté, co Severní Korea uvedla, že je ochotna koncem září obnovit rozhovory se Spojenými státy o likvidací jaderných zbraní na Korejském poloostrově.