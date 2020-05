Kim zemřel po operaci, tvrdí přeběhlík z KLDR

Spekulace o možné smrti severokorejského vůdce Kim Čong-una dále přiživil emigrant KLDR Ji Seong-ho, který žije v Jižní Koreji a tvrdí, že je v kontaktu se severokorejskými sítěmi, které poskytují informace západu. Kim Čong-un je podle něj mrtev na 99 procent a Pchjongjang by to mohl oznámit už tento víkend, napsal v pátek britský list The Daily Mail.