Kim Čong-un se po třech týdnech objevil na jednání strany

„Na zasedání byla stanovena nová politika pro další zvýšení jaderného válečného zastrašovaní,“ uvedla severokorejská státní agentura KCNA. Na schůzce ústředního vojenského výboru strany pracujících se podle ní diskutovalo o uvedení strategických ozbrojených sil do vysoké pohotovosti a zvýšení palebné síly.

KCNA neuvedla, kdy se schůzka uskutečnila. Pokud by to ale bylo v posledních několika dnech, šlo by podle jihokorejské agentury Jonhap o první vystoupení Kima na veřejnosti za téměř tři týdny.