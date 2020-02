Karanténa nestačí. Lidské koronaviry přežijí na vzduchu až devět dní

Izolace nakažených a lidí s nimiž přišli do kontaktu nemusí pro zvládnutí epidemie viru 2019-nCoV stačit. Lidské koronaviry totiž mohou mimo hostitele, tedy na povrchu věcí, přežít až devět dní. Vyplývá to analýzy, o níž informoval odborný magazín Journal of Hospital Infection. Jeho zprávu ve čtvrtek převzala a zveřejnila agentura Reuters.