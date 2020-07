Jihokorejského generála odvolali. Nezasáhl, když přeběhlík utíkal zpět do KLDR

O návratu přeběhlíka informovala Severní Korea v neděli. Podle ní dorazil 24letý Kim po útěku do Kesongu u hranic s Jižní Koreou a měl prý příznaky nákazy koronavirem. Město proto bylo uzavřeno.

Do vlasti Kim zamířil z ostrova Kanghwa. Cestou ho pětkrát zachytily kamery a dvakrát detektory snímající infračerveného záření, z nichž jeden dokonce zachytil přímo jeho návrat přes moře do KLDR. Jihokorejští vojáci ale nezareagovali, takže mohl klidně přeplavat do staré vlasti.