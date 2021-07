Jihoafrický exprezident Zuma skončil ve vězení

Bývalý jihoafrický prezident Jacob Zuma skončil ve vězení poté, co se ve středu večer sám vydal do rukou úřadů. Pokud by to neudělal, dostala policie příkaz ho zatknout. Devětasedmdesátiletý Zuma si má odsedět 15 měsíců. Je to poprvé, kdy po konci apartheidu byla hlava JAR uvězněna, uvedl list The Guardian.